Культура

В музее-квартире Ленина в Пскове открылась выставка «Рождение легенды»

В музее-квартире В. И. Ленина открылась выставка, посвященная 100-летию образования Красной Армии, «Рождение легенды».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, открывая выставку и. о. директора музея Сергей Сарченков подчеркнул, что почти все экспонаты - подлинные, из фондов музея.

Главным экспонатом, по мнению автора выставки, заведующей историческим отделом музея Елены Суховой является картина «Первый бой Красной Армии под Псковом» (авторы - Дмитриевский, Евстигнеев, Прокопинский), написанная в 1950-х гг. и приобретенная музеем в 1957 году.

Второй важный экспонат – буденовка. Звезда на ней не всегда была красного цвета, была и черной и синей. Этот символ красноармейцев просуществовал недолго. Буденовка не сразу получила свое название. Поначалу этот «шлем» называли то «фрунзенкой», то «богатыркой».

Основную идею, которую хотела донести автор выставки до посетителей, это то, что мы отмечаем 100 лет со дня рождения Красной Армии. Декрет о ее создании был подписан в 1918 г. и армия начала создаваться именно в 1918 г. В новом государстве сложилась такая обстановка, что этому государству понадобилась новая армия. Необходимо вспомнить тех людей, которые стояли у истоков создания армии – Л. Д. Троцкий, Н. И. Подвойский и др. Они и заложили организационную основу армии. Псковщина, как защитник подступов к Петрограду, имеет прямое отношение к рождению новой армии. Именно под Псковом прошли бои первых отрядов красноармейцев с немцами, после чего в февральские дни массово создавались красноармейские отряды, которые составили основу новой Красной армии. Председатель Реввоенсовета республики Эфраим Склянский 19 февраля 1919 года подписал директиву, в которой говорилось: «День празднования годовщины сформирования Красной Армии устанавливается 23 февраля». С тех пор эта дата стала датой празднования рождения Красной армии.

На выставке можно увидеть фотографии тех людей, которые в 1918 году добровольцами пошли в эти новые полки, которые впоследствии освобождали город от немецких интервентов, которые в 1919 году сражались с бандами С. Н. Булак-Балаховича. Один из них – Ян Фабрициус. В 1918 году он - командир Гдовского отряда, военком Гдовско-Торошинского района, председатель ВРК Псковского уезда, отличился в боях против немецких интервентов и мятежных формирований под командованием С. Н. Булак-Балаховича.

Ангелина Дмитриевна Золоцевская, в 1918 г. боец Второго красноармейского полка, сформированного в Пскове получила награду – Орден боевого Красного Знамени.

Уникальным является и первый нагрудный знак красного командира РККА 1918 г., найденный археологами и переданный ими в музей.

Младший научный сотрудник Михаил Кузьмин провел для всех желающих экскурсию по музею-квартире В. И. Ленина.

Выставку можно посмотреть ежедневно в Мемориальном музее-квартире В. И. Ленина с 11.00 до 18.00, кроме понедельника (выходной) и последнего вторника месяца (санитарный день).

Стоимость посещения: бесплатно при покупке билета в музей-квартиру В. И. Ленина.