Культура

«Два капитана» на следующей неделе прибудут из «Михайловского» в Псков

Иллюстрации московского художника Петра Любаева к «самой псковской книжке» - к роману Вениамина Каверина «Два капитана» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в предстоящую среду, 28 февраля, представят жителям и гостям областного центра. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», выставка будет развернута в Псковском государственном музее-заповеднике (ул. Некрасова, 7) и торжественно открыта для посетителей в 16.00.

Петр Любаев. Из иллюстраций ко II тому. Из фондов Пушкинского Заповедника

Всего в коллекции Пушкинского Заповедника 29 цветных крупноформатных иллюстраций, выполненных художником к двухтомнику 2017 года выпуска. Как рассказывает сам художник, во время работы под этим циклом он обращался к изобразительному искусству, в том числе и плакатам первых лет Советской власти, пересматривал черно-белые советские фильмы, изучал по кинохронике и фотодокументам жизнь советских граждан в 1920—1930 годы.

Петр Любаев. Из иллюстраций ко I тому романа В. Каверина «Два капитана». «Читаю дневники». Из фондов Пушкинского Заповедника

В «Михайловском» напомнили, что Петр Любаев - выпускник Московского академического художественного лицея Российской Академии художеств, а затем Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, мастерской батально-исторической живописи под руководством народного художника России, академика Российской Академии художеств Н.Н. Соломина. На сегодня этот молодой автор уже достаточно известен как иллюстратор. В его активе работа над классикой детской и подростковой литературы - например, над такими книгами как «Вокруг света в восемьдесят дней», «Капитан Сорви-голова», «Сердца трёх», «Пять недель на воздушном шаре».Работы Петра Любаева находятся в частных собраниях в США, в Китае, в Италии, в Дании, в Болгарии и, конечно, в России.

Планируется, что выставка «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева» из фондов Пушкинского Заповедника будет работать в Пскове до конца марта.