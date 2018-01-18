Культура

Великолукский коллектив отправится на чемпионат Европы по артистическому танцу

9 марта в Москве пройдет чемпионат Европы по артистическому танцу, заявку на участие подали более 20 стран. Впервые в чемпионате примет участие коллектив Псковской области. Образцовая студия спортивного бального танца «Созвездие» города Великие Луки получила официальное приглашение принять участие в чемпионате такого высочайшего уровня. «Созвездие» является многократным победителем и призером различных международных, всероссийских, областных соревнований и конкурсов по танцевальному спорту. Руководит коллективом Мария Глазычева. Именно с ней и пообщался корреспондент Псковской Ленты Новостей.

- Как давно вы занимаетесь бальными танцами?

- Я сама танцую с пяти лет. Приехала в Великие Луки с Камчатки, именно там я и начала заниматься танцами в студии «Элегия».

- Мария, скажите, как появился ваш коллектив?

- На самом деле, студию образовала не я. Сам коллектив появился в 2008 году на базе Дома культуры имени Ленина. Я пришла сама танцевать в этот коллектив во взрослую группу. На тот момент мне было очень интересно это, поскольку, переехав с Камчатки, я закончила свою танцевальную карьеру. И так получилось, что в сентябре 2008 года мне предложили создать детскую группу «Созвездия».

- Сколько сегодня у вас воспитанников?

- Коллектив насчитывает порядка 60 человек. Это дети с 4 до 18 лет. В этом году нашей студии будет 10 лет. Мой коллектив - это второй дом.

- Как будете отмечать свой юбилей?

- У нас будет большой концерт 28 апреля на сцене Дома культуры имени Ленина.

- Что, как педагог, вы вкладываете в своих учеников?

- В основном мы танцуем спортивные бальные танцы, но иногда мы танцуем современные направления хореографии. В каждого из них я вкладываю свою душу, любовь прививаю к танцу.

- Ваши выпускники продолжают заниматься танцами?

- Да, есть те, кто учится в вузах нашей страны непосредственно на кафедре хореографии.

- Как вашему коллективу удалось получить путевку на чемпионат Европы?

- Мы официально состоим в Российском танцевальном союзе, поэтому нам и прислали приглашение. Нашелся спонсор, который поддержал наш коллектив, и мы поедем на чемпионат. Хотелось бы, чтобы и весь город нас поддержал.

- Что представите на европейском конкурсе?

- Это будет танцевальный микс.

Организаторы обещают, что пятый чемпионат по артистическому танцу станет незабываемым событием в мире артистического танца. Участников ждут профессиональные судьи, ведущие танцоры Европы.