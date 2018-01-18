Культура

«Псков на рубежах Отчизны» представлен в Приказной палате

C 23 февраля в Приказной палате Псковского кремля работает выставка «Псков на рубежах Отчизны», приуроченная к Дню защитника Отечества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре, на выставке представлены экспонаты из музейных фондов, отражающие славные страницы героического прошлого Псковской земли. Военная история Пcковщины, связанная с победами князя Александра Невского и Довмонта-Тимофея над ливонскими рыцарями проиллюстрирована археологической коллекцией боевого оружия и военного снаряжения средневековой Руси.

На богатом вещественном и документальном материале отражены две исторические «псковские обороны»; осада Пскова 1581–1582 года, а также оборона Пскова от войск Густава Адольфа 1615 года объединены в единый экспозиционной комплекс. Наглядной иллюстрацией осады Пскова 1615 года служит картина И.Н. Ларионова «Штурм Пскова войсками шведского короля Густава Адольфа».

Отдельный раздел выставки посвящен защитникам Отчизны в годы Великой Отечественной войны. В его основу легли военные раритеты из частной коллекции Леонида Молокова.

Справки по телефону: +7 (8112) 72-45-74.