Культура

Хореографический ансамбль «Улыбка» в Пскове отметил 35-летие

25 февраля на сцене Городского культурного центра Пскова состоялся юбилейный вечер, посвященный 35-летию Детского образцового хореографического ансамбля «Улыбка».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», юные танцоры представили программу «Мы посетили зоопарк». Зрители, которыми в этот день в основном были родители воспитанников ансамбля, до отказа заполнившие зал, смогли полюбоваться самыми разнообразными сюжетными танцами, где ребята предстали в роли маленьких цыплят, веселых поросят, лягушат, бабочек и стрекоз. В концерте были представлены как уже известные и полюбившиеся зрителям номера, так и новые, подготовленные к юбилею.

От имени главы Пскова, городской Думы с праздником коллектив поздравил депутат Валерий Тюменцев. Он вручил руководителю ансамбля «Улыбка», профессиональному хореографу, обладателю Почетного звания «Душа Земли Псковской» Ирине Денисовой Почетную грамоту на коллектив, ценный подарок и Приветственный адрес, в котором отмечен значительный вклад ансамбля в культурную и педагогическую сферы жизни Пскова. Валерий Тюменцев выразил уверенность, что «еще не раз творческий коллектив «Улыбки» подарит псковичам улыбки на общегородских праздниках».

От Управления культуры администрации города с теплыми словами поздравлений к коллективу обратился заместитель руководителя муниципального Управления Вячеслав Рахман. Он отметил, что «Улыбка» - это целая эпоха в культурной жизни города. Руководитель Городского культурного центра Елена Голубева поблагодарила родителей за доверие к педагогическому коллективу ансамбля. «Именно совместные старания родителей и воспитателей дают самые лучшие результаты, дети приучаются к труду», - отметила Елена Голубева. Пожелания успехов и новых творческих побед прозвучали также от партнера ансамбля, Областного центра народного творчества. Коллег по сцене своими творческими номерами поздравили воспитанники вокальной студии «Город Детства».

Напомним, на протяжении многих лет коллектив «Улыбка» является лауреатом областных, общероссийских и международных фестивалей-конкурсов хореографического творчества, городского ежегодного смотра-конкурса «Псковская весна». В ноябре 2017 года коллектив выезжал на Первый Международный детско-юношеский фестиваль искусств «Талантиада», который проходил во Всероссийском детском центре «Орленок» в городе Туапсе, где ансамбль получил диплом I степени и звание лауреата I степени в номинации «Танцующая талантиада. Ансамбли», а также специальный приз и денежное вознаграждение от членов жюри и его председателя Руслана Алехно. На протяжении 20 лет дети из ансамбля «Улыбка» являются лауреатами церемонии награждения одаренных детей «Ассамблея звезд - культура» Управления культуры администрации города Пскова.