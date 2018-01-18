Культура

Музыкальный подарок от «Профессор-джаз» ожидает псковичей на открытии выставки Татьяны Ласковой

Сегодня, 26 февраля, в Выставочном зале Союза художников России в Пскове состоится открытие выставки Татьяны Ласковой «Оставлю след в душе твоей...». Как сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая Выставочным залом Марина Авдалян, в программе открытия - музыкальный подарок от джазового коллектива «Профессор-джаз».

«Очень позитивные, теплые, женственные картины Татьяны Ласковой и отличная джазовая музыка от "Профессор-джаз" создадут невероятно приятную атмосферу, отличное настроение и подарят всем гостям положительные эмоции!» - отметила она.

Татьяна Ласкова родилась в г. Кирове, окончила художественно-графический факультет Удмуртского государственного университета в городе Ижевске. В настоящее время живет и работает в Москве. Является членом Союза художников Подмосковья, Международной Ассоциации Дизайнеров России. На выставке будут представлены около 70 работ.

Открытие выставки состоится в 18.00 по адресу: ул. Ленина,1.

Выставка продлится до 17 марта. Вход свободный.