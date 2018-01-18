Культура

Псковская областная библиотека завершает конкурс «Не бывает нерешенных вопросов»

Завершается региональный конкурс «Не бывает нерешенных вопросов», организованный Псковской областной универсальной научной библиотекой.

Смотрите и отвечайте на последний пятый вопрос:

Ответы на все пять вопросов принимаются с 26 февраля (после размещения последнего пятого вопроса) по 27 февраля в электронном виде по адресу: konkurs-runet@bk.ru.

Три участника, приславшие первыми правильные ответы, станут победителями.

Награждение состоится 28 февраля в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Заданные видео вопросы можно посмотреть здесь: