Культура

В скайп-конференции приняли участие псковские и белорусские библиотекари

26 февраля в рамках реализации совместного Международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» в Центральной городской библиотеке города Пскова состоялась скайп-конференция на тему «Проектная деятельность как основа развития творческого потенциала библиотек». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова, в работе конференции приняли участие специалисты муниципальных библиотек города Пскова и Республики Беларусь: город Борисов Минской области и город Браслав Витебской области.

Псковские библиотекари обменялись опытом работы на профессиональном уровне, познакомились с интересными проектами белорусских коллег: Международный библиотечный проект «Медиа-автобус «DeutschExpress» (2013 – 2018 гг.), долгосрочный проект «Библиотека вне стен: Свободная уличная библиотека» и выставочные проекты: «Тутэйшыя майстры», «Борисовский колорит», «Борисовская радуга», «Чароўны крыжык».

Библиотекари города Пскова рассказали коллегам о реализации Международного проекта «Читающие соседи» (Россия-Латвия-Армения-США), о долгосрочном художественном проекте «Сезоны графики на Конной» и об интернет-проектах для детей в виртуальном пространстве библиотек города Пскова.

Завершилась конференция видеопрезентацией проекта «ВооkBox». Это новый проект Центра детского чтения Пскова, который будет реализован в 2018 году.