Культура

Великолучан приглашают на презентацию сборника стихов «У камина» Юрия Ишкова

Великолучан и гостей города приглашают на презентацию нового сборника стихов «У камина» поэта, члена Союза писателей России Юрия Ишкова, которая состоится 2 марта в 17.30 в конференц-зале центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

На встрече будет представлен новый сборник стихотворений «У камина». Прозвучат стихи в исполнении автора, а музыкальным подарком станет выступление Виктора Матвеева, руководителя хора «Россияне», Татьяны Ямбердовой, преподавателя детской музыкальной школы им. М. П. Мусоргского, и вокального ансамбля выпускников детской школы искусств.

Юрий Ишков родился в Киргизии. Окончил филологический факультет Ленинабадского государственного педагогического института им. С. М. Кирова и юридический факультет Таджикского государственного университета им. В. И. Ленина. Проживает в городе Великие Луки.