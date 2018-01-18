Культура

Концерт и лекция московского скрипача Павла Седова пройдет в Псковском колледже искусств

28 февраля в малом концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоится концерт лауреата международных конкурсов, доцента Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Павла Седова (скрипка).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, концерт состоится в рамках курсов повышения квалификации преподавателей оркестровых струнных инструментов, которые будут проходить в колледже с 28 февраля по 2 марта.

По окончании концерта состоится лекция П. Седова «Проблемы художественной интерпретации», в ходе которой слушатели смогут познакомиться с вариантами интерпретации одного и того же сочинения.

Проблематика лекции будет интересна как исполнителям на оркестровых струнных инструментах, так и музыкантам других исполнительских специальностей, музыковедам, артистам хора и всем любителям музыки.

Павел Седов ведет активную просветительскую и педагогическую работу в России и за рубежом, частью которой является и приезд музыканта в Псков для участия в работе курсов.

Начало концерта в 11.00.

Начало лекции в 12.30.

Адрес концертного зала: ул. Воеводы Шуйского, д.2, ауд.413.

Вход свободный.