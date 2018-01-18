Культура

Концерт, посвященный Даргомыжскому, состоялся в Псковском колледже искусств

Концерт «Хочу правды», посвященный 205-летию со дня рождения Александра Даргомыжского, состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 26 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в концерте приняли участие Алиса Комарова, Ирина Тараканова, Ольга Москаленко, Галина Слободзян, Ирина Лупина, Владислав Прилуцкий, Татьяна Менделеева, Светлана Родионова, Оксана Стенина, Татьяна Рякина, Евгения Тетюхина, Евгения Шаламова, Борис Шелков. Ведущие: Анастасия Дроздова, Роман Тимофеев.

Как рассказала руководитель проекта Ирина Сидякова, название концерта - беседы взято из высказывания композитора: «Я не намерен снизводить музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды».

В исполнении студентов и преподавателей колледжа прозвучала вокальная и инструментальная музыка Александра Даргомыжского, Михаила Глинки, а также отрывки из поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Напомним, что Александр Даргомыжский - выдающийся русский композитор, один из основоположников русской классической композиторской школы, создатель лирической оперной драмы. Музыка А.Даргомыжского, которого Модест Мусоргский назвал «великим учителем музыкальной правды», составляет одну из лучших страниц русской классической культуры.