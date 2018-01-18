Культура

Вечер памяти композитора Георгия Гранкина прошел в Великих Луках

26 февраля в Великих Луках в ГДК им. Ленина состоялся вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения заслуженного работника РСФСР, композитора Георгия Гранкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Георгий Гранкин родился в феврале 1918 года в Петрограде, в семье машиниста паровоза Ивана Гранкина. Семья Гранкиных переезжала с места на место, раннее детство Георгия Ивановича прошло в Себеже. В начале 30-х годов семья приехала в Великие Луки. В Великих Луках будущий композитор начинает петь и играть в школьном оркестре художественной самодеятельности. После окончания школы он начинает работать в оркестре русских народных инструментов при Доме культуры. Так начинался путь великого композитора.

Говорят, композитор продолжает жить в своих творениях, а песни живут, если их знают и поют. Главным тому подтверждением стал вечер памяти. На протяжении вечера на сцене Дома культуры имени Ленина звучали композиции Георгия Ивановича и его дочери композитора, дирижера, художественного руководителя камерного хора «Октава» (Москва) Ларисы Семеновой, которая стала главным гостем вечера памяти. Она с особым трепетом отнеслась к данному мероприятию. На протяжении всего вечера Лариса Семенова общалась с исполнителями и зрителями, рассказывая об интересных моментах в творчестве ее отца. В конце мероприятия она поблагодарила всех участников хоровых коллективов, а также подарила Дому культуры книгу со стихами собственного сочинения под названием «Страницы альбома».

Этот вечер стал возможен благодаря тесному творческому сотрудничеству Ларисы Семеновой и Народного коллектива Академического хора. Именно в репертуаре этого коллектива больше всего песен Гранкина. Также в концерте приняли участие: Народный коллектив мужской хор ветеранов войны и труда, руководитель Народного коллектива женский хор «Россияне», вокальный ансамбль «Веснянка» и Образцовый вокальный ансамбль «Мечта».

В этот день начала свою работу выставка, посвященная 100-летию композитора. Материалы для этой выставке были предоставлены из архивов Центральной Городской библиотеки им. М. И. Семевского.