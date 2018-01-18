Культура

Книжная выставка, посвященная 6-й роте, открылась в Псковской областной библиотеке

1 марта в Псковской областной библиотеке начала работу выставка литературы «Бессмертная пехота небесного полка», приуроченная ко Дню памяти 6-й роты. Напомним, в этом году исполняется 18 лет беспримерному подвигу псковских десантников, которые мужественно стояли на пути прорывающейся банды боевиков из Аргунского ущелья Чеченской республики 29 февраля - 1 марта 2000 года. Десантники бились насмерть. Из 90 десантников в живых осталось только 6 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, о подвиге 6-й роты можно узнать из изданий, представленных на выставке: Клевцов В. «Высота 776.0: памяти героев-десантников 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии посвящается»; Игнатьева В. «Помяните добрым словом»; «Подвиги героев бессмертны» и других.

В экспозиции также представлена книга Дементьева О., Клевцова В. «Шаг в бессмертие. Вызываю огонь на себя» и «Шаг в бессмертие: подвигу 6-й роты 104 гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного полка посвящается», которая выдержала шесть переизданий. Каждое переиздание пополнялось новыми фактами и материалами о героях 6-й роты. В первом издании, вышедшем по следам события в 2000 году, была 91 страница, а в шестом издании 2010 года – уже 348 страниц.

Выставка работает в отделе краеведческой литературы до конца марта.