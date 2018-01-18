Культура

Псковичей приглашают на презентацию сборника стихов «Вопреки земному притяжению»

К Всемирному дню писателя библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева проводит презентацию нового издания - сборника псковской поэтессы, члена Союза писателей России Веры Сергеевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, ее произведения печатались во многих литературных альманахах и коллективных сборниках. Вышли отдельные книги: «Межсезонье» (Санкт-Петербург, 1998), «На перепутье дум» (Псков, 2000), «За розовой далью» (Псков, 2002), «Прощеное воскресенье» (Великие Луки, 2005), «Фиалковый ветер», (Псков, 2010).

Презентацию новой книги «Вопреки земному притяжению» состоится 2 марта в 17.00 по адресу: Псков, ул. Труда, д. 20.