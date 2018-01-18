Культура

Псковская областная библиотека приглашает на киносеанс и мастер-классы

3 марта в 17.00 Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) приглашает на мастер-класс по обучению игре на фортепиано педагогов, а также родителей с детьми с 3-х до 7 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, занятия проходят по методике Ларисы и Александра Закревских «Музыкальная радуга» в отделе литературы по культуре и искусству каждую субботу в 17.00.

Основная идея уникальной методики - создание упрощенной системы записи нот, доступной малышам. Методика хорошо себя зарекомендовала при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Справки по телефону: 72-84-06.

3 марта в 12.00 областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (ул. Набат, д. 5) приглашает на киносеанс. Зрителям покажут приключенческий мультипликационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк». Продолжительность - 80 минут.

Российский мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк» о новых забавных приключениях известных героев одноименной русской народной сказки снят в 2011 году.

Мультфильм адаптирован для людей с нарушениями слуха и зрения. Сеанс пройдет с тифлокомментариями и субтитрами.

Встреча продолжит совместный проект библиотеки и Псковской организацией ВОС «Кино без границ».

Телефон для справок: (8112) 72-42-53. Количество мест ограничено.

4 марта в 12.00 и 15.00 библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, д.3) приглашает на мастер-классы по изготовлению праздничной открытки «Фартук» для мамы или бабушки.

5 марта в 11.00 и 14.30 пройдет мастер-класс «Букет для мамы».

6 марта в 11.00 и 14.30 состоится мастер-класс по изготовлению объемной открытки «Букет».

Запись по телефону 68-20-41 или в группе «Книжные дети» https://vk.com/clubbookschild

Вход на все мероприятия бесплатный.