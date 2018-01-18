Культура

Сеть культурно-образовательных и музейных комплексов создадут в России

В российских регионах должна быть создана сеть культурно-образовательных и музейных комплексов. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному Собранию 1 марта.

«Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов, - сказал президент. - Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции».

«Чего в запасниках держать столько произведений искусства?» - добавил Путин.

Первый подобный центр, по его словам, появится во Владивостоке. «Потом выберем другие регионы и города страны. Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи и людей всех возрастов», - заключил Путин.