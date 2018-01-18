Культура

Придумать сказку о пропавших деревьях и изобрести часы, показывающие не время, предложили школьникам сотрудники «Михайловского»

Традиционная, в нынешнем году уже XIV, детская эколого-краеведческая научно-практическая конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» будет работать завтра в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в ней примут участие учащиеся районных школ - Велейской основной школы, Пушкиногорской санаторной школы-интерната, средней школы имени Пушкина.

Помимо докладов, которые подготовлены школьниками средних и старших классов и будут озвучены на пленарном заседании, на конференции представят и творческие работы - рассказы и рисунки - учащихся начального звена. В этот раз ребятам были предложены необычные задания: написать сказку-страшилку о том, что будет, если с земли вдруг пропадут все до единого деревья, и придумать «часы, которые показывают не время».