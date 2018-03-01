Культура

«Повседневную жизнь Пушкиногорья» от Пушкина до Гейченко презентовали в «Михайловском»

Сегодня, 1 марта, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоялась премьера книги «Повседневная жизнь Пушкиногорья», в подзаголовке которой уточняется: «Сельцо Михайловское и его обитатели. От Александра Сергеевича до Семена Степановича». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, презентовать новое, нынешнего года выпуска издание в Пушкинский заповедник приехали автор книги, профессор МГУ, доктор филологических наук Анна Сергеева-Клятис и Андрей Петров - главный редактор издательства «Молодая гвардия», в котором книга увидела свет.

«Повседневная жизнь…» псковских пушкинских мест представлена в книге разными эпохами. В первой ее части речь идет о времени, когда поэт был здесь - не только «два года незаметных», проведенные им в ссылке, но и другие дни, когда он возвращался в родовое имение уже по собственной воле и любви. «Автор стремится проследить все, даже самые мелкие детали быта Пушкина, его ежедневных впечатлений… исходя из того непреложного факта, что обстоятельства повседневности для любого человека важны не меньше, чем крупные исторические события и переломы эпох, и именно из них преимущественно складывается… жизнь», - сообщается в библиографическом описании.

Один из вариантов обложки нового издания. Фото с официального сайта «Молодой гвардии»

Вторая часть книги - это Святогорье без Пушкина, жизнь музея-заповедника в послевоенные годы. В этом разделе создан яркий образ легендарного хранителя музея С.С. Гейченко. Написавшая книгу Анна Сергеева-Клятис, выпускница МГПИ имени Ленина и аспирантуры ИМЛИ РАН, свою первую — кандидатскую — диссертацию защитила на материале литературы пушкинского времени (тема: «Русский ампир и поэзия Константина Батюшкова»). На встрече в Михайловском она высказала отдельную благодарность за помощь в работе над книгой специалисту Пушкинского заповедника Ирине Парчевской, памяти которой и посвящено издание.

В ходе презентации было обозначена и ещё одна связь новой книжки и музея: «Повседневная жизнь Пушкиногорья» проиллюстрирована фотографиями сотрудника информационной службы заповедника Николая Алексеева и рисунками петербургского художника Энгеля Насибулина, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с Михайловским, Петровским, другими псковскими пушкинскими местами. Кроме того, впервые в серии «Живая история. Повседневная жизнь…» оформление книги решено в двух вариантах. Малая часть трёхтысячного тиража - сто «представительских», не предназначенных для продажи экземпляров - на обороте титульного листа имеет шуточную надпись: «За тайную свободу эксклюзивных переплётов… автор и издательство категорически отказываются отвечать, перекладывая всю меру ответственности исключительно на Александра Сергеевича Пушкина, всегда предпочитавшего видимости сущность и умевшего благотворно сочетать творческие будни с праздниками жизни».

Андрей Петров, в свою очередь, рассказал о нынешней работе издательства и его ближайших планах, отметив, что «Молодая гвардия» - ровесница музея-заповедника «Михайловское»: была создана также в 1922 году (хотя самый знаменитый «продукт» издательства - книжная серия «Жизнь замечательных людей» - родилась значительно раньше, в издательстве Ф.Ф. Павленова в 1890 году).

Напомним, что эта литературная презентация в «Михайловском» - не первая в текущем году. Так, только в феврале в музее-заповеднике потенциальным читателям представили 12-томную книжную коллекцию «Русские писатели и православие» и новые публикации и издания от «Российской газеты» и журнала «Родина».