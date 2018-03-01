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Культура

В Великих Луках состоялась презентация выставки-экспозиции «Великолукская библиотека: страницы истории»

02.03.2018 08:39|ПсковКомментариев: 1

В Великих Луках состоялась презентация выставки-экспозиции «Великолукская библиотека: страницы истории».  Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Директор библиотеки Галина Ковалева, открывая встречу, отметила, что в год 205-летия Великолукской публичной библиотеки пройдет много интересных мероприятий, в центре внимания которых будет именинница - Центральная городская библиотека, ее сотрудники, пользователи. Галина Ковалева от всей души поблагодарила друзей библиотеки, партнеров за понимание, поддержку, сотрудничество и вручила благодарственные письма начальнику отдела по молодежной политике управления образования администрации города Светлане Белюковой, Почетному гражданину города Великие Лук, заслуженному учителю РФ Владимиру Орлову, директору  Центра эстетического воспитания Наталье Плехановой, доценту кафедры гуманитарных и социально-экономических наук ВЛГАФК Лилии Шитовой, доценту кафедры экономики и гуманитарных наук Филиала «ПсковГУ» в г. Великие Луки Людмиле Шляхтовой.

Со словами приветствия выступила председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Анжелика Романюк.

Великолукская публичная библиотека приняла своих первых читателей летом 1813 года. В 2018 году ей исполняется 205 лет.

А 27 февраля 1868 года в городе открылась общественная библиотека. Этой библиотеке исполнилось 150 лет.

На смену общественной библиотеке пришла народная, которая открылась в 1918 году. И она празднует в текущем году 100-летний юбилей.

И еще значимое юбилейное событие года - 25-летие со дня присвоения нашей библиотеке имени М.И. Семевского.

Сменялись эпохи, поколения, а библиотека оставалась неизменно нужной для горожан. Сегодня наша библиотека стала символом интересных проектов, креативной, творческой, вдохновенной работы с читателями.

Дерзайте, творите, читайте в этот юбилейный год и в последующие годы! Отличного настроения, успехов, благополучия вам и вашим семьям...».

Действительно, библиотеке есть чем гордиться! Она всегда вносила значимые победы в копилку культурной жизни нашего города.

Когда в доме отмечают какое-то торжество, хозяева обычно предлагают гостям полистать семейный альбом. А гостям этой встречи было предложено пролистать альбом библиотечной истории. Вера Карпицкая, заместитель директора по библиотечной работе, заслуженный работник культуры провела презентацию выставочного стенда «Великолукская библиотека: страницы истории», который создан усилиями Ирины Крикуновой, Алены Фроловой и Веры Карпицкой.

О выставке-инсталляции, на которой представлены подлинные документы из архива библиотеки, начиная с 1945 года, и личные вещи Веры Лизуновой, заслуженного работника культуры, директора библиотеки с 1954 по 1981 годы, Нины Базылевой, ведущего методиста, которая трудилась в библиотеке более 30 лет с 1952, рассказала Галина Ковалева.

Затем слово было предоставлено Ольге Рябовичевой, члену клуба фотолюбителей «Ракурс», которая принимает активное участие во многих проводимых библиотечных мероприятиях и, фотографируя их, как и многие клубовцы, помогает более ярко представить работу библиотеки.

Звучали слова благодарности в адрес библиотеки от активных читателей. Живо, интересно поделилась своими воспоминаниями о том, как стала читать в библиотеке, Наталья Дюбина. Ее рассказ о том, как два года подряд она бегала в библиотеку в начале года, когда шла перерегистрация читателей, чтобы занять очередь и получить читательский би лет под №1, и другие интересные истории, заворожил всех присутствующих.

Ветеран труда Людмила Дмитриева, которая всю свою жизнь посвятила библиотеке-филиалу №1, поделилась воспоминаниями с присутствующими. Рассказала о своей любви к книге.

Перелистав страницы истории библиотечного альбома, слово было предоставлено Алене Фроловой, заведующей отделом обслуживания. Она представила на суд участников мероприятия 2-ой номер библиотечной газеты «БиблиоСпутник». В нем опубликовано стихотворение, посвященное библиотеке, которое подарил поэт, прозаик, публицист Андрей Канавщиков.

Прозвучали музыкальные поздравления от Детской музыкальной школы им. М.П. Мусоргского. Ансамбль скрипачей (руководитель Галина Прищепа, концертмейстер Наталья Кравченко) великолепно исполнил произведения Георгия Свиридова «Романс» и Евгения Доги «Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». В исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов, солистки детского хора России, учащейся ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского Алины Жолобовой (руководитель Любовь Румянцева) прозвучала песня Евгении Зарецкой «Посвящение городу».

Закончилась презентация выставки фотосессией в прекрасно созданном домашнем уголке для чтения 80-годов уютного и приветливого дома.

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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