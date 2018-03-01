Культура

В Псковском облсовпрофе состоялся праздничный концерт, посвященный 23 февраля и 8 марта

В большом зале Псковского облсовпрофа состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, гостями вечера стали 120 человек. В праздничной программе, которая длилась более полутора часов, перед ними выступили 60 представителей творческих коллективов Пскова и Псковской области.

Среди них были участники детского танцевального коллектива «Дружба» Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района (руководитель Ангелина Сахно), коллектива оздоровительного танца «А ну-ка, девушки» (руководитель Галина Ширяева), вокальной группы «Подруги», бессменным руководителем которой уже пять лет является заслуженная артистка России Светлана Коломеец. Также в программе концерта прозвучали песни в исполнении заслуженного коллектива народного творчества России «Псковский русский народный хор» (художественный руководитель Ирина Федорова, хормейстер Валерия Петрова), вокалистки Детской школы искусств Анны Мухановой, творческого объединения «Махаон». Несколько танцевальных композиций представила гостям студия танцев «Что-то новое» под руководством Анастасии Мелещенко.

По мнению гостей праздника, концерт прошел на одном дыхании: «У нас остались только положительные эмоции, ладошки были красные от аплодисментов, артисты подарили нам чудесный вечер».

Добавим, что все организаторы и участники праздничной программы получили благодарственные письма от Псковской региональной общественной организации «СемьЯ».