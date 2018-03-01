Культура

Выставка художника-нонконформиста Анатолия Жбанова откроется в Культурно-досуговом Центре поселка Неелово

6 марта выставка художника-нонконформиста Анатолия Жбанова «Цвет как движение чувств» открывается в Культурно-досуговом Центре поселка Неелово Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в экспозиции представлены абстрактные полотна художника, выполненные в разные годы творчества. Согласно «Теории Цвета» знаменитого русского абстракциониста Василия Кандинского, изложенной в его книге «О духовном в искусстве» (1910), «...при восприятии цветового образа: (картины, изделия) - человек ощущает непосредственное физическое воздействие. Возникает ощущения радости, удовлетворения или чувство раздражения, неприятия».

При рассматривании полотен Анатолия Жбанова зритель воспринимает разнообразные цветовые решения, манифестирующие смену настроений и мыслей художника в момент создания картины. Так, картина «Зимний сон» передает теплое и яркое сновидение, напоминает о чудесных рождественских праздниках и скором окончании зимних морозов.

На картине «Космос » показана другая жизнь, другая планета, а может и наша Земля, но в прошлом. «Космос, неизведанное пространство Вечности, все это может быть и злым, неприятным, отталкивающим, и добрым, эффектным, как звездное небо, которое прекрасно в ясную тихую ночь, но делается страшным при появлении ураганов. Все эти перемены в природе возбуждают фантазии», - рассказывает о своей картине художник.

Цвет является неотъемлемой частью выражения чувств, умноженных на интуицию, играющую значительную роль в процессе изображения видимого. «Согласно Пифагору, человеческая душа откликается на гармонические вибрации, родственные внеземным. Мысль, композиция, форма, движение, пространство цвета - все это элементы создания картины. Во время работы художник находится как бы в экстазе. Есть только краска, кисти, полотно и художник, и неважно, как ты будешь работать и чем», - сформулировал свое творческое кредо автор выставки Анатолий Жбанов.