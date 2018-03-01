Культура

Концерт ДиДюЛи в Пскове переносится

В связи изменением гастрольного графика артиста концерт ДиДюЛи в Пскове переносится с 3 на 7 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МБУК «Дом офицеров».

В предпраздничный день выступление виртуоза-гитариста с новой программой в сопровождении камерного оркестра станет настоящим подарком для всех псковичей.



В новом концертном туре ДиДюЛя со своей группой представляет красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. Маэстро увеличил музыкальный состав. В группе появились скрипки, альты, виолончель, контрабас. Это позволило концерту зазвучать по-новому, по-особенному и с наибольшей полнотой раскрыть красивый мелодизм гитарных тем.

Концерт состоится 7 марта в 18.30 в Концертном зале «Дом офицеров». Ранее приобретенные билеты действительны.