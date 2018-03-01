Культура

Курсы повышения квалификации преподавателей оркестровых струнных инструментов прошли в Псковском колледже искусств

Курсы повышения квалификации преподавателей оркестровых струнных инструментов проходили в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова с 28 февраля по 2 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в работе курсов приняли участие 17 слушателей, являющихся преподавателями скрипки и виолончели в музыкальных школах и школах искусств Псковской области (Псков, Великие Луки, Плюсса).

В мастер-классах участвовали 11 учащихся учреждений дополнительного образования области (детских музыкальных школ Пскова и Великих Лук). В образовательной программе курсов принял участие доцент Московской государственной консерватории, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов Павел Викторович Седов. Также вниманию слушателей были предложены лекции преподавателей колледжа искусств натальи Федоровой и Ларисы Жлудовой, целью которых было знакомство преподавателей с учебными пособиями для начинающих. Мастер-класс для учащихся класса виолончели провел преподаватель колледжа искусств Дмитрий Жданов.

В рамках курсов состоялся концерт Павла Седова. В программе прозвучали произведения Крейслера, Паганини, Моцарта, Глазунова, Чайковского, Цимбалиста, исполненные музыкантом в творческом дуэте с концертмейстером Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженным работником культуры РФ Ириной Седовой.

С большим вниманием и профессиональной заинтересованностью была встречена лекция Павла Седова «Проблемы художественной интерпретации». В ходе лекции слушателям были предложены варианты исполнения ряда произведений – сольных инструментальных, вокальных, оркестровых. В живом диалоге с участниками лекции обсуждались вопросы художественного замысла произведений, выбора художественных средств, воплощающих понимание исполнителем идеи, образного строя сочинения.

Слушатели курсов высоко оценили практический результат проведенной работы, отмечая высокой уровень преподавательского состава курсов, интересную и разнообразную образовательную программу.