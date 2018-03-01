Культура

Пушкинский заповедник знакомит жителей и гостей Опочки с «Евгением Онегиным» в иллюстрациях Юрия Игнатьева

В Опочке, в муниципальном краеведческом музее сегодня, 3 марта, откроют выставку иллюстраций к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» кисти выдающегося российского графика XX века Юрия Игнатьева — из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Юрий Игнатьев. Из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Графика Юрия Игнатьева украшает коллекции многих российских музейных собраний и частные собрания по всему миру, подчеркнули в музее. Мастер иллюстрировал русскую и зарубежную классику, пьесы Островского, рассказы Толстого, сборники стихов Тютчева, Баратынского и многое другое, но Пушкин всегда занимал особое место в жизни и творчестве художника. В разные годы Юрий Михайлович работал над «Капитанской дочкой», «Пиковой дамой», однако именно с «Евгения Онегина» начался творческий путь Игнатьева-иллюстратора и, так сложилось, этим же романом, спустя сорок лет, завершился: последние годы своей жизни, к 200-летию со дня рождения поэта, Юрий Игнатьев выполнил новую серию иллюстраций, часть которой и можно сейчас будет увидеть на выставке в Опочке.

Юрий Игнатьев. Из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

В музее отметили, произведения Юрия Игнатьева, будь это персональная выставка или отдельные работы, включённые в сборную экспозицию, всегда привлекают внимание зрителей - тщательной проработкой деталей, точностью в передаче буквы и духа пушкинской эпохи. Музей-заповедник уже знакомил с иллюстрациями мастера жителей и гостей Пушкиногорья, псковичей, великолучан. Пушкинские листы Юрия Игнатьева неоднократно представляли собрание музея и шире - псковские пушкинские места — и за пределами нашего региона. Достаточно назвать хотя бы есенинское Константиново в Рязанской области, музей-усадьбу «Полотняный завод» в Калужской области или Новоживотинное под Воронежем. Предстоящим летом выставка, как планируется, отправится в музей-усадьбу «Рождествено» Гатчинского района Ленинградской области.

Планируется, что выставка «Иллюстрации Ю. М. Игнатьева к роману Пушкина «Евгений Онегин» будет открыта для посещения в Опочецком краеведческом музее до 3 апреля.