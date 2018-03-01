Культура

Весенний концерт прошел в великолукском Доме культуры им. Ленина

В первый день весны в стенах великолукского Дома культуры им. Ленина состоялся праздничный концерт «Мама, солнце и весна!», посвященный Международному женскому дню.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры города, на протяжении всего концерта звучали добрые и теплые слова. Свои творческие подарки дарили всем зрителям коллективы города Великие Луки: образцовый хореографический коллектив «Жемчужина», Образцовая Шоу группа «Карусель», Хореографический коллектив «Белые росы», Образцовый коллектив студия спортивного бального танца «Созвездие», Хореографический коллектив восточного танца «Восточные сладости», Коллектив современного танца «Эхо», народный молодежный музыкальный театр «Трубадур».

Самые милые творческие подарки были от юных участников концертной программы.