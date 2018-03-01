Культура

В Пскове завершился прием заявок на конкурс исполнителей на народных инструментах им. Бориса Трояновского

Завершился прием заявок на участие в VII Псковском открытом (международном) конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств им. Н. А, Римского-Корсакова, для участия в конкурсных прослушиваниях на базе колледжа соберутся 87 юных исполнителей на народных струнных и клавишных инструментах из Москвы, Санкт-Петербурга, Всеволожска, Петрозаводска, города Мирный, Полярные Зори, Старая Русса, Североморска, Пскова и Псковской области, а также из города Минска и Витебска (республика Беларусь).

На открытии конкурса, которое состоится 23 марта, выступят оркестр русских народных инструментов Псковского областного колледжа искусств и члены жюри конкурса.

В состав жюри конкурса войдут:

Номинация баян-аккордеон

Соловьев Владимир Александрович - профессор, заведующий кафедрой народных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова

Була Мирон Иванович - профессор Белорусской государственной академии музыки

Шмельков Семен Владимирович - старший преподаватель РАМ им. Гнесиных, Лауреат международных конкурсов

Номинация струнные народные инструменты

Шаханов Константин Адольфович (гусли) - композитор, солист «Петербург-Концерт», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов

Ситкин Илья Павлович (балалайка) - преподаватель Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов

Пилицына Ольга Александровна (домра) - артистка Государственного русского концертного оркестра Санкт-Петербурга, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов

Конкурсные прослушивания состоятся 23 и 24 марта в большом и малом концертных залах колледжа искусств. Одновременно с конкурсными прослушиваниями с 22 по 24 марта в колледже искусств состоятся курсы повышения квалификации для преподавателей народных инструментов.