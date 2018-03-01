Культура

Накануне «Оскара» в Голливуде раздали премию за худшие фильмы 2017 года

Традиционно за день до «Оскара» в Голливуде раздают премию «Золотая малина» за самые худшие фильмы. В этом году она прошла в 38-ой раз, сообщает SNC Media.

Самым худшим фильмом 2017 года назвали «Эмоджи фильм». Всего у него три статуэтки, кроме «Худшего фильма» он выиграли в номинациях «Худший сценарий» и «Худшая режиссура». Хорошо, что он не был представлен в номинациях за худшую роль, потому что тогда бы он собрал все статуэтки.

К слову, на звание худшего фильма прошлого года претендовали «Мумия», «Трансформеры: Последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Спасатели Малибу».

«Малину» в номинации «Худший актер» унес Том Круз за свою роль в «Мумии». Худшей актрисой 2017-го навали актера Тайлера Перри, который сыграл женщину в «Хэллоуин Мэдеи 2».

Возвращение Мэла Гибсона в большое кино, по мнению жюри премии «Золотая малина», не удалось, он стал «Худшим актером второго плана» за свою игру в фильме «Здравствуй, папа, Новый год! 2».

Про «На пятьдесят оттенков темнее» тоже не забыли, у фильма целых две статуэтки - в номинации «Ремейк, пародия или сиквел» и «Худшая актриса второго плана» (досталась Ким Бейсингер).

Напомним, премия «Золотая малина» была учреждена в 1981 году американским публицистом Джоном Уилсоном в качестве пародии на церемонию «Оскар». Премию присуждают по итогам голосования так называемого Фонда «Золотая малина», состоящего из более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование которых происходит в почтовом формате.

Войти в состав жюри может каждый желающий за плату в 50 долларов.