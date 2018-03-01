Культура

В Центральной городской библиотеке началась акция «Блок12»

В Центральной городской библиотеке сегодня, 4 марта, началась акция «Блок12», приуроченная к 100-летию создания знаменитой поэмы «Двенадцать» Александра Блока и навстречу Всемирному Дню чтения вслух, который в этом году весь мир отметит 7 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Поэму Александра Блока «Двенадцать», написанную им в 1918 году впервые опубликовали 3 марта в газете партии левых эсеров «Знамя труда». После того как Блок закончил поэму, он записал в дневнике: «Сегодня я - гений».

Организаторы предлагают почитать поэму «12» вслух, а затем поделиться историями и эмоциями.

Акция продлить будет проходить 5, 6, 7 марта в часы работы библиотеки - с 11 до 17 часов.