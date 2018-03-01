Культура

На мероприятия, посвященные 8 марта, приглашают библиотеки Пскова

Библиотеки Пскова подготовили серию мероприятий, посвященных Международному женскому дню.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова, 6 марта в 17.30 в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) состоится открытие второй выставки работ Арт-клуба «Живопись» «Праздник цветов». Картины выполнены в разной технике - масло, акварель, шерстяная акварель. В программе: знакомство и презентация выставки, музыкальные номера, выступления псковских писателей и членов клуба. Участники мероприятия смогут окунуться в разнообразие красок и цветов и приятно провести время в творческой атмосфере.

В Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева (Октябрьский проспект, 19-а) 6 марта в 17.00 состоится культурно-развлекательная программа «Весна и женщины похожи».

В библиотеке «Диалог» ( ул. Поселочная, 15) 5 марта в 15.00 для жителей микрорайона откроет двери литературно-музыкальная гостиная «Милым женщинам посвящается». Мероприятие пройдет совместно с Детская музыкальная школа №4».

Для самых маленьких читателей в Библиотеке – Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) пройдет литературный час «Любовь в моем сердце». Мероприятие состоится 5 марта в 12.30.