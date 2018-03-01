Культура

Выставка прикладного искусства «Волшебное рукоделие» открылась в Великих Луках

Выставка мастеров и любителей прикладного искусства «Волшебное рукоделие» открылась в Великих Луках на базе Центра эстетического воспитания (ул. Ботвина, 12).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦЭВе, в выставке «Волшебное рукоделие» традиционно принимают участие художники-любители Великих Лук - вышивальщицы, самодеятельные художники, мастера бисероплетения, а также участники клуба рукоделия при ДК ЛК Великих Лук «Кудесница».

Всего на выставке представлена 181 работа от 26 участников.

Традиционно открытие выставки сопровождалось концертом учащихся музыкально-исполнительского отделения.