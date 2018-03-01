Культура

Центр ЮНЕСКО признал досье «Памятники Древнего Пскова» полным и отправил на экспертизу

1 марта Центр всемирного наследия ЮНЕСКО признал номинационное досье «Памятники Древнего Пскова» (Российская Федерация) «полным и соответствующим формату заявки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Согласно процедуре продвижения объекта в Список всемирного наследия, после признания номинационного досье полным, Центр всемирного наследия передает этот документ на экспертизу в консультативные органы - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), которые предоставляют в Комитет всемирного наследия свои оценки объекта по результатам непосредственного ознакомления с ним. После оценочной миссии и заключения ИКОМОС по объекту, финальное решение принимается на ежегодной сессии Комитета Всемирного наследия.

У псковской номинации довольно длинная история пути в ЮНЕСКО. 18 псковских памятников номинации с 2002 года находятся в предварительном списке объектов всемирного наследия. Номинация состоит из трех компонентов, в которых представлены объекты оборонного, религиозного и гражданского зодчества. Смысловой стержень номинации - уникальная псковская средневековая школа архитектуры, ее неповторимые особенности, этапы и условия развития. В номинацию вошли такие известные памятники, как Покровская и Гремячая башни, храмы и соборы, Поганкины и Приказная палаты Псковского кремля.

Доработкой псковского досье, проведением необходимых мероприятий наряду с местными специалистами занимались Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева и Министерство культуры Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников назвал решение Центра ЮНЕСКО «важной победой». «Псков - город с богатым наследием, сохранившимся вопреки всем революциям и войнам. Наследие для Псковщины, без преувеличения, - понятие ресурсное. Продвижение псковских памятников в ЮНЕСКО чрезвычайно важно для нас. Конечно, это, прежде всего, стимул к совершенствованию системы охраны уникальных объектов, сохранению исторической городской среды, окружающих ландшафтов, но также, это и значимый, реальный фактор социально-экономического развития территории. Мы отчетливо понимаем, что при благоприятной оценке экспертов, попадание в Список всемирного наследия - не конечная цель, а, скорее, только начало нового важного этапа формирования системы сохранения и использования наших памятников. Сегодняшний результат - небольшая, но важная для нас победа. Спасибо специалистам, Министерству культуры. Будем и дальше, опираясь на их поддержку, продвигаться вперед - в Список ЮНЕСКО», - сказал Михаил Ведерников.