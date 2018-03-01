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Культура

В Великих Луках прошел юбилейный концерт хореографических коллективов «Мистерия» и «Восточные сладости»

06.03.2018 09:04|ПсковКомментариев: 0

3 марта в Городском Доме Культуры Великих Лук прошел юбилейный концерт хореографических коллективов «Мистерия» и «Восточные сладости». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

За 10 лет существования за плечами коллективов под руководством Натальи Цеханович огромное количество выступлений как в родном городе, так и далеко за его пределами. Это участие в концертах, мастер-классах, конкурсах и фестивалях. В разные годы они становились призерами и победителями конкурсов, фестивалей, проходящих в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Псков и других. Также по инициативе руководителя коллектива, начиная с 2014 года, в Городском Доме Культуры проходит фестиваль восточных танцев «Мафраш», особенно масштабно он проходил в 2017 году.

В репертуаре разнообразные по содержанию и стилю хореографические номера, сольные концерты и даже хореографический спектакль на основе уральских сказок Бажова «Каменный цветок», премьера которого состоялась в прошлом году. Многие из номеров были показаны в юбилейном концерте.

В программе также были использованы как давно полюбившиеся зрителям номера, такие как «Мистерия», «Сон шерифа», «Слияние стихий», из хореографического спектакля на основе уральских сказок Бажова «Каменный цветок» и др. Так и совершенно новые «Кураж» (Рок-н-ролл), «Магия черного» (танго), «Карпатский задор» (молдавский танец).

Особенным сюрпризом для зрителей и самих участников концерта, стал хореографический номер, в сольном исполнении руководителя коллективов юбиляров Натальи Цеханович. В нем сплелись и отразились одновременно эмоции, чувства и ритмы танца, в финале которого зал разразился громким овациями, благодарного зрителя.

Источник: Псковская Лента Новостей
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