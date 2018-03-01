Культура

В Великих Луках состоялась презентация книги Юрия Ишкова «У камина»

В Великих Луках состоялась презентация книги члена Союза писателей России Юрия Ишкова «У камина». Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеки имени Семевского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, представил новый поэтический сборник поэт, литературный критик, член Союза писателей России Андрей Канавщиков. Он отметил, что книга «У камина» - яркая, разноплановая, это работа состоявшегося мастера.

Прекрасно оформленная, напечатанная в Пустошкинской типографии книга состоит из шести разделов: «Солнечный ангел», «Ах, женщины! Прекрасны вы!..», «В раздумьях вечных о любви», «Мои мечты о тебе», «На тропах жизни и свиданий», «О женских тайнах повествуя».

Стихотворения всех этих разделов были представлены на встрече.

Также все присутствующие получили экземпляры представленной книги с автографом автора.