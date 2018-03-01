Культура

Работники культуры Великолукского района обсудили насущные проблемы

«Современное учреждение культуры как открытый информационно-просветительский и досуговый центр» - под таким названием 28 февраля состоялся очередной семинар работников культуры Великолукского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великолукского района, открыл семинарское занятие заместитель главы администрации Великолукского района Юрий Муравьев.

Приглашенный на встречу настоятель Усть-Долысского храма святого равноапостольного князя Владимира иерей Владимир Флавьянов говорил об истории происхождения православных и государственных праздников. Современные возможности взаимодействия учреждений культуры и церкви позволяют приобщить население к истокам православной культуры, помогают многое переосмыслить и обогатить душу человека. Священнослужитель ответил на интересующие аудиторию вопросы.

В продолжении семинара обсуждались вопросы участия творческих коллективов в районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсах, результатах их деятельности в этом направлении и планах на 2018 год.

Работники модельных библиотек предложили варианты презентаций к проведению различных мероприятий, в первую очередь, по сохранению местных историко-культурных и патриотических традиций.

Отдельное внимание было уделено разработке актуальных услуг в рамках выполнения муниципального задания.