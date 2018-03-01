Областная библиотека приглашает на День православной книги

14 марта Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) приглашает на День православной книги.
День православной книги был учрежден Священным синодом Русской православной церкви по инициативе Патриарха Кирилла и приурочен к дате выпуска книги диакона Ивана Федорова «Апостол», которая считается первой печатной книгой на Руси – ее выход датируется 14 марта по новому стилю (1 марта по старому стилю) 1564 года.
В программе:
11.00
- презентация коллекции Президентской библиотеки «Православные святыни России»;
- показ мультипликационного фильма «Божий дар», 2016 год. Режиссер Наталья Федченко, художник-постановщик Игорь Шаймарданов;
14.00
- открытие выставки православной литературы из фондов Псковской областной библиотеки;
- презентация серии книг «Русские писатели и православие». Серия выпущена Издательским домом «К единству!» Международным общественным Фондом единства православного народа.
- презентация книги «Зачем ты есть», составленной на основе проповедей и бесед священника Георгия Мицова, настоятеля церкви Воскресения Словущего погоста Теребени Опочецкого района Псковской области, бывшего сотрудника Гатчинского дворца, реставратора и искусствоведа. Отец Георгий с момента открытия церкви и вплоть до своей кончины (2014) являлся духовником храма. Для многих он стал дорогим и близким человеком, всегда готовым поддержать в трудную минуту. На его службы приезжали сотни человек из Петербурга, Пскова и его окрестностей. Книга «Зачем ты есть» - своего рода дань памяти отцу Георгию;
- показ документального фильма «Здесь нужно быть». Режиссер Марина Михайлова, ГТРК «Псков». Фильм посвящен отцу Георгию Мицову, главному хранителю уникального храма в селе Теребени. Деревянная церковь, которую специалисты называют псковскими Кижами, построена в 18 веке полководцем Михаилом Кутузовым. В 2013 году картина награждена дипломом лауреата конкурса документальных и игровых фильмов «Радонеж» за образ пастыря и паствы.
Вход свободный.