Культура

9 мая может стать Днем российского кино - Мединский

Киносети выступили с предложением сделать 9 мая днем российского кино, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Есть предложение на 9 мая от киносетей сделать днем российского кино. (...) Мы не регулируем содержание кинопоказов, там будут разные кинофильмы. Мы не можем приказать кинотеатрам показывать кинотеатрам только российское кино, новое, старое, "Офицеры", "Три танкиста", "Собибор", "Тренер" еще будет идти», - сказал министр журналистам во вторник, пишет «Интерфакс».

Он пояснил, что приветствовал бы, если такой день российского кино проводился каждый год.

«Если они каждый год это будут делать, я буду это только приветствовать. Я буду приветствовать как можно больше дней российского кино», - сказал министр.