Культура

В Пскове состоится киновстреча с Фарерскими островами

9 марта в 18.45 в псковском кинотеатре «Победа» состоится «Киновстреча с Фарерскими островами».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, зрители увидят два короткометражных фильма: «Долина» режиссера Хайрикура о Хейюна и «Бочка» режиссеров Йоуаннеса Ламхауге и Йонфинна Стенберга. Показ пройдет на языке оригинала - фарерском - с русскими субтитрами.

Ранее короткометражки собрали более 500 зрителей в московском Доме кино, столько же - в калининградском кинотеатре «Заря», Сургуте и Ижевске. Презентует фильмы глава представительства Фарерских островов в России Бьерн Куной, которому после просмотра псковичи смогут задать интересующие вопросы не только о фарерском кинематографе, но и об этой затерянной в Атлантическом океане между Исландией, Норвегией и Шотландией стране.

Два 30-минутных фильма - это работы молодых фарерских талантов, отмеченные на национальном кинофестивале короткометражных фильмов «Джейтин». На этом фестивале ежегодно вручаются два приза: статуэтка Джейтин и 25 000 крон за лучший фильм и приз зрительских симпатий с премией 10 000 крон от городского совета Торсхавна. Национальная кинопремия «Джейтин» была учреждена в 2012 году вслед за подъемом фарерской киноиндустрии.

Само же понятие «киноиндустрия» сравнительно новое на островах: здесь пока что нет ни киностудий, ни профессиональных школ кино. Все фильмы сняты в естественных условиях и нередко основаны на реальных событиях. Великолепные северные пейзажи архипелага, быт, предприимчивость и своеобразный юмор фарерцев - потомков далеких викингов, социальные проблемы, которые не обходят стороной ни одно общество - это и многое другое вобрали в себя «Долина» и «Бочка» - фильмы, которые пришлись по душе фарерским, московским, калининградским, сургутским и ижевским зрителям.

Вход на мероприятие свободный, но надо зарегистрировать здесь: https://4pskv.timepad.ru/event/676747/.

Фильм «Долина» рассказывает о водителе такси по имени Бьедн, которому не дает покоя чувство вины. Оно только усиливается при неожиданной встрече со случайной пассажиркой - ее также мучают собственные проблемы, коренящиеся в прошлом. Случайное совместное путешествие прочно переплетает их жизненные пути и открывает обоим глаза на то, что в состоянии избавить их от страданий.

Фильм «Бочка» основан на реальных событиях. Завязкой истории становится неожиданная находка четырех друзей - во время отлива ими была обнаружена таинственная бочка, которую волны прибили к берегу одного из островов. Однако они не спешат делиться обретенным со своими соседями и решают до поры до времени спрятать найденное в доме одного из участников событий. Сначала у них появилась идея о том, что в бочке находится алкоголь отборного качества. Но, вспомнив слышанные не раз истории, часть из них потеряла былую решимость.