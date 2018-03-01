Культура

Праздничный концерт к 8 марта состоялся в Великолукском драмтеатре

Настоящим подарком великолучанкам ко дню 8 марта стал праздничный концерт, который состоялся вчера, 6 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в зрительном зале драматического театра собрались представительницы прекрасной половины человечества, которые трудятся в самых разных сферах городского хозяйства, а также представители ветеранских организаций.

Перед началом концерта в фойе драмтеатра гостей встречали участницы дефиле шляпок, изготовленных руками местных рукодельниц. Сам же концерт начался с поздравлений от руководства города.

Заместитель главы города Сергей Агарев отметил, что нет такой сферы деятельности, где не работали бы женщины: образование, здравоохранение, культура, спорта, политика. Везде представительницы прекрасной половины Великих Лук успешны и востребованы.

Его поддержал и первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк. Он добавил, что в этот день особые слова признательности хочется выразить ветеранам, женщинам - труженицам. Именно они подняли город из руин.

Череду поздравлений и приятных подарков продолжили творческие коллективы города.