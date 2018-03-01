Культура

В псковском кинотеатре «Победа» состоится показ музыкальной мелодрамы «Студия Нижний»

11 марта в 14.00 в псковском кинотеатре «Победа» состоится показ полнометражной музыкальной мелодрамы «Студия Нижний», посвященной Нижнему Новгороду - его людям, историям, музыке и и искусству.

Фильм придуман и снят за пять лет в Нижнем Новгороде на деньги нижегородцев и с участием нижегородских актеров. После просмотра вы можете поговорить с режиссером Евгением Кудельниковым, поделиться впечатлением и узнать о том, как можно снять фильм про свой родной город, если очень захотеть.

«Студия Нижний» - это история жизни и любви талантливого фотографа Никиты Пирогова, создающего в наши дни «вечные» портреты по технологии XIX века. Никита, искренне влюбленный в исчезающий старый город и старинные «вечные» вещи, проходит череду испытаний на верность своему ремеслу, своей первой любви и своим принципам, входя в конфликт с современным цифровым миром потребления и бытового комфорта.

Действие этой романтичной трогательной картины разворачивается в настоящем, прошлом и будущем Нижнего Новгорода, насыщенной архитектурой, изобразительным искусством и музыкой русского провинциального города.

Референсы: «Питер-ФМ», «Москва слезам не верит».

Автор сценария, режиссер и продюсер Евгений Кудельников

В ролях: Иван Пилявский, Марина Кутлыева, Максим Новиков, Полина Окунева, Анна Татаринцева, при участии Олега Тактарова, Владимира и Сергея Кристовских (Ума2Рман), Сергея Чигракова (Чиж).