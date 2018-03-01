Культура

Программу «Трагический тенор эпохи» представит в «Михайловском» Олег Погудин

В годовщину образования Государственного заповедника «Пушкинский уголок» - в день рождения музея-заповедника «Михайловское», 17 марта, в его Научно-культурном центре даст концерт народный артист России Олег Погудин.

Олег Погудин. Фото с официального сайта.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, певец представит слушателям новую, конца прошлого года, программу «Трагический тенор эпохи», в основу которой легли песни Александра Вертинского, городские романсы из репертуара Петра Лещенко, Юрия Морфесси, Вадима Козина - вокальные миниатюры, популярные в начале ХХ века и как нельзя лучше рассказывающие о том страшном времени, о судьбе художника на сломе исторических эпох.

Напомним, что когда Олег Погудин только обратился к этому выразительному музыкальному материалу - к «песенкам» Александра Вертинского в частности, критики даже называли его «Вертинским нашего времени», отмечая точное «попадание» в стиль и настроение эпохи. Сейчас, конечно, эта музыка в исполнении Олега Погудина воспринимается совсем иначе, не потеряв в изысканной прелести, она обрела необыкновенную глубину и звучит с самоиронией - действительно трагической, и новая программа уже получила множество самых восторженных откликов и оценок.

Обложка журнала «Эгоист generation», июнь 2006 года.

В музее напомнили, что иногородние слушатели могут забронировать билет на концерт по телефону 8 (81146) 2-18-15 в рабочее время музея, то есть с 9.00 до 18.00 со среды до воскресенья включительно.