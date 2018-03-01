Культура

Великолучан приглашают на «Дуэль чувств»

В четверг, 22 марта, в 16.30 литературно-музыкальная гостиная Арт-Центра приглашает великолучан на программу «Дуэль чувств» «И жизнь, и слезы, и любовь...», которая состоится по адресу: Великие Луки, Пионерская, 7, конференц-зал.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, речь пойдет о любви, человеческих страстях, счастье и несчастье....

«Гостиная предлагает окунуться в мир прекрасной музыки, грез и творчества, услышать историю Анны Керн. Что мы о ней знаем? Именно ей гениальный поэт посвятил чудесные строки. А как она жила до А. С. Пушкина, как сложилась её судьба потом? Мы перенесемся в XIX столетие - век салонов, стихов, любовных посланий, романтических грез», - рассказали организаторы.

В программе принимают участие ансамбль скрипачей, гитаристы, солисты творческих коллективов.

Вход свободный.