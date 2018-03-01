Культура

Великолукский коллектив успешно выступает на чемпионате Европы по артистическому танцу

В эти выходные в Москве проходит чемпионат Европы по артистическому танцу. В состязаниях принимает участие более 20 стран. Псковскую область на соревнованиях международного уровня представляет студия спортивного бального танца города Великие Луки «Созвездие».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель объединения Мария Глазычева, в первый соревновательный день мальчишки и девчонки «Созвездия» поднялись на вторую и третью ступень пьедестала.

Отметим, что в этом году великолукское «Созвездие» отметит свое 10-летие. За это время коллектив стал многократным победителем и призером различных международных, всероссийских, областных соревнований и конкурсов по танцевальному спорту.