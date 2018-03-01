Культура

Литературный конкурс «Наперсница волшебной старины…» объявили в «Михайловском»

К двухсотлетию памяти Марии Алексеевны Ганнибал, бабушки Пушкина (будет отмечаться 27 июня), в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» объявили литературный конкурс «Наперсница волшебной старины…». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, конкурсантам предлагают рассказать о своих бабушках, поблагодарить их за любовь и заботу, добро и свет, которые они принесли в мир.

Участником конкурса по его условиям может стать любой желающий. Творческое соревнование пройдёт в двух возрастных группах — до и после 18 лет. Заявки и собственно работы — литературные произведения в стихах или в прозе, при желании с иллюстрациями — необходимо прислать в музей до 31 октября включительно. «Бумажный» вариант конкурсного сочинения нужно прислать на адрес «Музейной почты» Пушкинского Заповедника, электронную версию в формате doc или docx (текст) и jpeg (иллюстрации) размером не более 15 Мб — на muzei-pisem@mail.ru.

Напомним, что во многом именно благодаря бабушке Александр Пушкин, писавший свои первые стихи на французском, стал первым русским поэтом. Мария Алексеевна прекрасно знала родной язык, знала множество старинных преданий и рассказывала их внуку (см. стихотворение-воспоминание «Сон»). От неё Пушкин впервые услышал и о многих своих предках, в частности, о Юрии Алексеевиче Ржевском, нижегородском губернаторе, который в юности был стольником в царской семье, учился морскому делу в Венеции и у которого в гостях бывал сам Петр Первый (см. стихотворение «Родословная моего героя»). В подмосковном Захарово, куда маленького Сашу отправляли весной, Мария Алексеевна вела «русские порядки»: запретила говорить по-французски, уволила гувернёров, оставив только няню Арину Родионовну и слугу Никиту Козлова. Позже она приезжала навещать внука в Лицей и писала ему письма, языком которых позднее восхищался Антон Дельвиг. После 1811 года большую часть времени М.А. Ганнибал проводила в псковском Михайловском, где и умерла 27 июня 1818 года 73-х лет от роду. Родители Пушкина похоронили её на родовом кладбище у стен Святогорского монастыря.