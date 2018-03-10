Культура

Участники экспедиции «Рубежи Отечества» побывали на Псковской земле

С Андреем Тихоновым, председателем Союза краеведов Владимирской области, доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой истории, археологии и краеведения Гуманитарного института Владимирского государственного университета им. С. Есенина, мы знакомы с 2010 года. С тех пор он несколько раз собирался в Псков - лет пять назад я даже для его группы заказывала гостиницу и на основе их пожеланий составила свой план «обслуживания», однако приезд сорвался. Два года назад, при нашей встрече в Москве, Андрей Константинович вновь попросил «организовать Псков» - и этой поездке не суждено было сбыться…

Пётр Акульшин, председатель Рязанского исторического общества, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра историко-гуманитарных и социально-экономических исследований Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, в 2011 году подавал заявку на II Псковские региональные краеведческие чтения, проходившие в Великих Луках, но служебная загруженность не позволила ему принять в них участие.

В начале февраля мою работу в Историческом архиве Петербурга прервал звонок из Рязани: Акульшин с Тихоновым собираются в Псков…

Просят меня помочь осуществить намеченные планы: «22 февраля хотелось бы посетить Выбуты и Самолву… Также было бы интересно встретиться с руководством музея в Самолве и послушать экскурсию. 23 февраля мы хотели бы на целый день отправиться в Пушкинские Горы. 24 февраля до 14 час. – экскурсия по Пскову. В Пскове мы были и раньше, но знакомы хорошо только с Кромом и Поганкиными палатами. Хотелось бы посмотреть палаты Меншиковых, Историко-архитектурный музей, Музей-квартиру Ленина и дом газеты «Искра», Мирожский монастырь. Можно и 22 – 23 февраля пройтись по Пскову, если вернемся сравнительно не поздно».

Согласитесь: в два с половиной дня такая программа невыполнима. Созваниваюсь с Татьяной Наместниковой, учёным секретарём Историко- культурного центра «Самолва», - и мне везёт: 16 февраля в Центральной городской библиотеке Пскова (Конная, 6) Владимир Потресов открывает выставку работ Тамары Рейн «Расплеснутое время» и представляет свою книгу о ней «От чёрного к цвету». А 22 февраля они с удовольствием примут в Самолве «столь высоких гостей».

Иду к Сергею Сарченкову, и.о. директора музея-заповедника, - он любезно соглашается выполнить мою просьбу, но о конкретном времени на 24 февраля мы уже договариваемся с Таисией Кругловой и Еленой Суховой: 11 час. – Спасо- Преображенский собор Мирожского монастыря; 12 час. - Музей-квартира В.И. Ленина и «Домик “Искры”».

22 февраля. Солнечный день помог нам удачно добраться до Самолвы по укатанной морозом дороге – правда, от поворота с Гдовского шоссе теряется связь, потому предупредить о нашем приближении к цели мы договорились «последним» звонком с этого поворота. С вступлением в ИКЦ мои гости забыли о намеченном на день плане: большой зал на первом этаже прекрасно выполненным современным дизайном (летописи и миниатюры Лицевого летописного свода) рассказывает о битве Александра Невского с «немецкими псами-рыцарями» и комментируется расчётами самого Владимира Потресова, кандидата технических наук.

Второй зал первого этажа – фотографии, «артефакты» и амуниция участников экспедиции Академии наук СССР (середина 1950-х) по поиску предполагаемого места Ледового побоища. Сам Владимир Потресов, будучи 13-летним подростком, сопровождал отца, участника этой экспедиции, а сейчас именно он сохранил все фотографии Александра Сергеевича Потресова, которые ныне и составляют большую часть экспозиции.

Собеседники так увлеклись и так были довольны друг другом, что пришлось задержать «званый обед», хлебосольно приготовленный Татьяной Наместниковой и Еленой Гавриловой, заместителем директора ИКЦ, принимающей экскурсионные группы в отсутствие хозяев.

Поразил гостей и документальный фильм «На Чудском озере» (об экспедиции Академии наук), совершенно неожиданно обнаруженный создателями ИКЦ в архиве Госфильмофоида в прошлом году (Ленинградская киностудии научно-популярных фильмов, 1959 г.), - сейчас его демонстрируют всем посетителям ИКЦ «Самолва».

Запланированное на два часа, наше пребывание в Самолве непроизвольно, но приятно для обеих сторон, затянулось. Кроме нескольких книг о Ледовом побоище, выпущенных А. Потресовым с начала 2010-х, во Владимир и Рязань - для университетских и областных библиотек - гости увозили в качестве персональных подарков и его новую книгу «Ледовое побоище: правда, мифы, ложь».

Это белоснежное, искристо-чистое местечко покидать не хотелось и мы завернули в Кобылье Городище, вышли на берег озера, чтобы окинуть взглядом его сверкающие голубизной необозримые просторы.

Всю обратную дорогу учёные удивлялись тому, что Псковская земля сохраняет свою многовековую историю. Остановились у Елиазарова монастыря, но показать в соборе Трёх Святителей древнюю икону Спаса Елиазаровского не удалось – в храме шла служба: читался покаянный канон Андрея Критского… И хотя на землю уже опускалась темнота, мы не могли проехать мимо монумента Александру Невскому и его дружине на горе Соколихе – памятник осмотрели со всех сторон. Домой вернулись затемно…

На следующий день я провела гостей в Пушкинский Заповедник, поручив их Ларисе Белявской, опытному экскурсоводу, своей давней коллеге по городскому Экскурсионному бюро. Вечером мы созвонились: «Не ожидали… Попали в сказку… Все усадьбы посетить успели… День незабываемый… Стихи на каждом шагу… Неповторимые пейзажи - и зимой к Пушкину можно ездить!».

В субботу, до Мирожи, Тихонов и Акульшин решили посетить ярмарку на Пушкинской – никак не могли смириться с тем, что не привезут домой знаменитого псковского снетка. Были уверены, что в Самолве его обязательно «поймают», однако горько разочаровались, узнав, что два года назад снеток ушёл, скорее всего, к другим берегам… Но ярмарка – видимо, из-за сильного мороза – не работала…

24 февраля успели много – исключительно благодаря слаженности в работе людей, любящих своё дело, преданных ему, - Таисии Кругловой (фрески Мирожи), Анне Радченко (музеи Ленина и Спегальского). Выручил и случайно зашедший в Музей-квартиру В.И. Ленина Павел Дроздов (Музей флота): он отвёз гостей к «домику “Искры”», а я ждала их «у Спегальского»... Такой насыщенной программы Пётр Акульшин и Андрей Тихонов, мои соратники по Союзу краеведов России, не ожидали. А я удивлялась их «ненасытности», ходьбы «без передышки», – оказывается, в такое путешествие, поддержанное обоими университетами, друзья отправились как участники Х Историко-культурной экспедиции «Рубежи Отечества», а наше Порубежье для него подходит как ничто другое.

В каждом музее они оставляли восхищённые записи не только за интересные рассказы, но и за сохранение исторической памяти, а сразу по возвращении в «свои пенаты» поблагодарили меня за организацию «чудесной поездки на древнюю Псковскую землю, которая была весьма плодотворной и поучительной». Да, в музее В.И. Ленина, пролистав Книгу отзывов (ведётся с 1982 года), они посоветовали непременно издать её. К слову: в этом музее удачно скомпонована новая экспозиция – Губернский Псков, а в ней – и зал к 100-летию рождения Красной Армии.

В эти дни мне довелось (и не впервой!) испытать чувство гордости и за своих земляков, достойно представивших наш край далеко не рядовым путешествующим, и за свою малую родину – к сожалению, не имеющую возможности сохранить всё богатейшее наследие края: прекрасно хранится история в музеях, однако в нашей повседневной жизни памятники живописи и архитектуры, усадебной культуры безвозвратно утрачиваются. Этот факт, характерный для большей части древнерусских городов, солидарно, и с болью, отметили наши гости, ведь и их малое отечество входит в число этих городов: первое летописное упоминание о Переславле-Рязанском относится к 1095 году, город-крепость Владимир заложен Владимиром Мономахом в 1108 году…

Тамара Вересова, председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России