Культура

Великолучанка взяла «серебро» и «бронзу» на чемпионате Европы по артистическому танцу

Великолучанка, участница студии спортивного бального танца «Созвездие» Софья Петрова стала серебряным и бронзовым призером в личном зачете европейской программы чемпионата Европы по артистическому танцу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель объединения Мария Глазычева.

Чемпионат Европы проходит с 9 по 11 марта в Москве. Организаторами турнира уже не один год выступает Департамент Артистического Танца РТС. Чемпионат проходил в залах крупнейшей московской гостиницы. Это грандиозный танцевальный праздник, в котором принимают участие коллективы и отдельные танцоры из России, Казахстана, Италии, Венгрии, Польши и других стран. Оценивает выступление участников Чемпионата международная бригада судей.

Напомним, в первый соревновательный день великолукскому коллективу удалось занять второе место в коллективном танце.