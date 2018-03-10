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Культура

Праздничным концертом поздравил колледж искусств жителей села Велье с Международным женским днем

12.03.2018 12:22|ПсковКомментариев: 0

Большим праздничным концертом поздравили студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова жителей села Велье Пушкиногорского района с Международным женским днем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, концерт состоялся 7 марта в концертном зале обновленного после капитального ремонта клуба. В нем приняли участие студенты специальностей «Музыкальное искусство эстрады», «Театральное творчество» и «Хореографическое творчество».

«Выступая в только что отремонтированном зале и видя восторженные глаза слушателей, очень хорошо осознаешь значимость таких культурных центров, клубов для сельского населения. Нам трудно представить, но ведь еще недавно все мероприятия, праздники им приходилось проводить на улице или в небольшом помещении администрации», - рассказала преподаватель колледжа Екатерина Камалова.

По словам зрителей, концерт, наполненный светлыми лирическими песнями, стихами, танцами, стал лучшим подарком к замечательному весеннему празднику.

С открытием Вельевского концертного зала жителей поздравили депутаты Псковского областного Собрания: заместитель главврача Псковской областной больницы Игорь Дитрих и управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова, а также представители администрации района.

Как отметили в колледже, поездка в село Велье, история которого восходит к 13 веку, значительно пополнила знания студентов о своем крае.

Источник: Псковская Лента Новостей
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