Культура

Любовь Толкалина сыграет Маргариту в легендарном спектакле на сцене Дома офицеров в Пскове

14 апреля на сцене Дома офицеров будет показан легендарный спектакль «Мастер и Маргарита» по культовому роману Михаила Булгакова в постановке недавно ушедшего от нас выдающегося режиссера Валерия Беляковича, ставившего этот спектакль и в своем родном Театре на Юго-Западе, и во МХАТе им. Горького, и в Театре оперы и балета им. Глинки, и в антрепризном Московском Независимом театре.

«Спектакль, окутанный мистикой и скандалами, давно побивший все рекорды кассовых сборов и зрительского интереса. Спектакль, породивший массу слухов, сплетен и собравший миллион зрителей», - отметили в Доме офицеров.



В роли Маргариты - Любовь Толкалина



Билеты в кассе и на официальном сайте Дома офицеров.