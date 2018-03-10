Культура

Выставка псковской художницы Ирины Гладун откроется в Великих Луках 30 марта

В Выставочном зале Центра эстетического воспитания Великих Лук 30 марта состоится открытие выставки псковской художницы Ирины Гладун. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, экспозиция персональная, картины этой выставки - результат поездок Ирины Гладун на юг Испании за последние несколько лет: Аликанте, Картахена, Ла Манга, а также небольшие селения в горах: Олива, Планес и другие.

Вниманию посетителей будут представлены пейзажи испанской провинции и натюрморты с экзотическими фруктами.

Ирина Гладун родилась в Германии, росла и училась в Сибири, творческую биографию начала в Чите на V Зональной выставке «Советский Дальний Восток» в 1980 году, в 1989 году вступила в Союз художников России, с 1993 года живет и работает в Пскове.