Культура

Вышла в свет новая книга Валентины Николаевой «Беззвано-Нивская»

Вышла в свет новая книга легендарной псковички Валентины Николаевой «Беззвано-Нивская».

Автор - человек-эпоха. Недавно ей исполнилось 95 лет. За свою жизнь она много выступала на всесоюзном радио, писала рассказы, выпустила несколько изданий, печаталась в сборниках и газетах. Валентина Николаева помнит праздник поэзии в Михайловском в 1942 году, устроенный немцами, разговаривала с генералом Шатиловым, общалась с героем Советского Союза Клавдией Назаровой.

Новая книга автора повествует о школе, которой уже нет. Страницы посвящены ученикам и учителям, их детям, землякам. Той самой школе, которой Валентина Николаева отдала десятилетия своей жизни.

Школа на селе - не только образовательное учреждение. Это очаг культурной жизни, а в свое время и кладовая современных научных знаний, и флагман в море политических событий, происходящих, как в стране, так и во всем мире. И учитель на селе – человек особенный. Учитель - тот человек с которым всегда было интересно поговорить, посоветоваться, что-то обсудить. Обо всем об этом и не только пишет Валентина Николаева в своей новой книге.

Книгу можно приобрести в Пскове в магазине «Находка» (Псков, ул. Некрасова, 17) или обратиться к Анатолию Москалинскому в соцсети «ВКонтакте». Также издание можно найти в книжном магазине Острова.