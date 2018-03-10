Культура

В Пскове пройдут киносеансы для инвалидов по зрению и слуху

Псковская региональная организация ВОС в 2018 году реализует социальный проект «Кино без границ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, проект был разработан совместно с Псковской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих.

Проект реализуется на средства субсидии, полученной от администрации Псковской области. Цель данного проекта - сделать кино доступнее для людей с ограничениями по зрению. Дважды в месяц в библиотеке проходят киносеансы, на которых зрители могут более объемно познакомиться с фильмами прошлых лет и с новинками киноиндустрии.

Директор библиотеки Любовь Краснова пояснила, что подобные кинопоказы они проводили и раньше, но благодаря финансовой помощи от администрации появилась возможность закупить необходимое оборудование, которое расширило возможности данного проекта. А благодаря тому, что в современных фильмах с тифлокомментарием имеются еще и субтитры, к проекту присоединились люди с проблемами слуха.

Председатель Псковской РО ВОС Владимир Прокудин сообщил, что «Кино без границ» - уже не первый проект, который участвовал в конкурсе на субсидию. В 2016 году была получена поддержка для проведения компьютерных курсов для слепых и слабовидящих. Данные проекты являются региональными и охватывают весь регион. Оплата проезда участником из других районов осуществляется за счет субсидии.